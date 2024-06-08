استشاري أسري: التسويق للطلاق بأنه استقرار انحراف سلوكي خطير

قال الدكتور محمد رجب، الاستشاري الأسري، إنه أصبح هناك هشاشة الأسرة المصرية تسببت فيها السوشيال ميديا تسببت في ، وأصبح أفراد الأسرة من زوج وزوجة وأبناء يقضون حياتهم على منصات التواصل، وهم داخل البيت الواحد؛ مما يجعل الجميع في حالة عزلة عن الآخر.

وبين رجب، أن التسويق للطلاق على أنه استقرار هو انحراف سلوكي خطير، وهناك البعض يؤسسون لهذه الفكرة، ويدعمونها، ويطلق عليها الطلاق الناجح ودليل المرأة الذكية لما بعد الطلاق، وأن الطلاق له 7 فوائد، وذلك خلال حديثه لبرنامج "خط أحمر".

وأضاف الدكتور محمد رجب، أن أولاد الأصول لا يحتفلون بالطلاق كما تفعل بعض المطلقات اللآتي يسلكن طريقا شاذا ومنحرفا، محذرًا من الآثار السلبية لانتشار ظاهرة الطلاق على المجتمع، في ظل تسويق بعض من صناع المحتوى على السوشيال ميديا، على أنه أحد أنواع الراحة، والاستقلالية، والهدوء النفسي، والاستقرار، وهذا الكلام غير المنطقي.