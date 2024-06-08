احالة المطرب مسلم للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق مطربي المهرجانات مسلم، نور التوت، حمو الطيخا، فيلو، إسلام كابونجا للمحاكمة بسبب استخدام لحن أغنية أول حياتي ياما للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.



محاكمة مسلم ونور التوت

وتقدم المحامي سامح قناوي برفع دعوى بالمحكمة الاقتصادية يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، حمو الطيخا، فيلو، إسلام كابونجا، بسرقة لحن أغنية أول حياتي ياما، واصفا إياها بأصعب الألفاظ وأسوأ المعاني والكلمات، والتي جاءت كلماتها أنا قلبي عايز صرخة، مما يشكل جريمة مكتملة الأركان للحياء العام والتلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين، ما يهدد الذوق العام للمجتمع المصري والأدب العامة له، ويشكل الخطر على أبناء المجتمع المصري، إذ أنهم سرقوا موكلي حسن أبو دنيا.

واتهم قناوي المحامي بصفته وكيل الملحن حسن دنيا، في البلاغ رقم 707652، صناع مهرجان أنا قلبي عايز صرخة إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني، بسرقة ألحان موكلي الملحن حسن أبو دنيا، دون إذن منه في استخدام الألحان الخاصة به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسيء للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وهي من ألحان موكلي وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس ألحان الخاص بموكلي للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاصة بهم على اليوتيوب.