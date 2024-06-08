طرح موديل 2025 من شيري تيجو 7 بزيادة سعرية

أخطرت مجموعة جي بي أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بطرح موديل 2025 من السيارة شيري تيجو 7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المجمعة محليًا.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025

وبحسب المعلن فإن السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 تقدم بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى Baseline بسعر 970000 جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية Highline بسعر مليون 45000 جنيه.

جدير بالذكر أن شيري تيجو 7 موديل 2025 تقدم بزيادة سعرية عن موديل 2024.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي السيارة الـ SUV الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر.

تمتلك تيجو 7 أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما تزيد الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقف السيارة على جنوط 17 بوصة ومصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.



بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.