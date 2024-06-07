مواطنون أمريكيون وبريطانيون يحاكمون في الكونغو بعد إحباط الانقلاب..تفاصيل

مثل أكثر من 50 متهما، بينهم ستة يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية والكندية والبلجيكية، أمام المحكمة في جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الجمعة بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب فاشلة وجرائم أخرى تحمل المسؤولية.

واحتل مسلحون لفترة وجيزة مكتب الرئاسة في العاصمة كينشاسا في 19 مايو/أيار قبل أن تقتل قوات الأمن زعيمهم السياسي الكونغولي المقيم في الولايات المتحدة كريستيان مالانغا.

ومن بين المتهمين نجل مالانجا البالغ من العمر 22 عامًا، مارسيل مالانغا، ومواطنين أمريكيين آخرين وثلاثة آخرين يحملون جوازات سفر أجنبية. وجميعهم لديهم جذور كونغولية.

وجرى اليوم الأول من المحاكمة العسكرية تحت خيمة في ساحة سجن ندولو العسكري على مشارف كينشاسا.

ارتدى المتهمون قمصان السجن باللونين الأزرق والأصفر واصطفوا أمام القاضي.

ويواجه جميع الـ 53 تهماً، بما في ذلك حيازة أسلحة غير مشروعة، والتآمر الإجرامي، والإرهاب، ومحاولات زعزعة استقرار مؤسسات الدولة وتقويض سلامة الدولة، والتي قد تصل عقوبة بعضها إلى عقوبة الإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة

تم التعرف على المتهمين في المحكمة، وقرأت التهم، لكن لم يُطلب منهم تقديم التماس. ورفعت الكونغو الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في مارس/آذار، مستشهدة بالخيانة والتجسس في النزاعات المسلحة المتكررة كسبب.

وقال ريتشارد بوندو، محامي أحد المعتقلين الأمريكيين، بنيامين زالمان بولون، لرويترز إن من السابق لأوانه الحديث عن احتمال تسليمه، وإن افتراض البراءة ينطبق.

تفاصيل طلب الكويت بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي فورا

ومن جهة اخرى طالبت الكويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي على الفور وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة في الوكالة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها سارا العجمي، عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في ڤيينا أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية الإسرائيلية الذي قدمته المجموعة العربية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، شددت العجمي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهي المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.