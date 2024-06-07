أسباب قشرة الرأس.. عوامل تؤدي إلى زيادتها

توصل باحثون من جامعة شنغهاي إلى أن قشرة الرأس لدى البشر قد تكون ناجمة عن فطريات جلدية.

وكان يُعتقد في السابق أن هذه المشكلة مرتبطة بالتوتر وعوامل أخرى، لكن تبين أنها قد تكون مشكلة أكثر خطورة، وتعرف موقع MedicForum على تفاصيل هذا الاكتشاف العلمي الذي يمكن أن يجعل الحياة أسهل للأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.

اتضح أن الفطريات الموجودة على سطح الجلد تؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور قشرة الرأس، والتي لا يمكن لأي شامبو علاجي أن يساعد فيها، لأنها ببساطة تخفف من التهيج، لكنها لا تعالج مشكلة أكثر خطورة تتطلب تدخلًا طبيًا.

لقد أجرى العلماء الصينيون الكثير من الأبحاث وكانت هناك فرضيات مختلفة لم يتم تأكيدها ومع ذلك، فقد تبين أن هذا الفطر أكثر شيوعًا مما يبدو.

الآن أجرى موظفون من جامعة شنغهاي بحثًا واكتشفوا سبب العمليات السلبية، ويقول الباحثون إن قشرة الرأس قد تحتاج إلى أن تؤخذ على محمل الجد وقد تتطلب علاجًا طبيًا فعليًا بدلاً من مجرد محاولة تخفيف التهيج.

وفي أغلب الأحيان، تنتج القشرة عن فطريات تتغذى على حمض الأوليك، الذي تنتجه الميكروبات خلال حياتها لذلك فإن مكافحة هذه الفطريات يمكن أن تحسن الوضع في مكافحة قشرة الرأس.

ما هي قشرة الرأس ؟

قشرة الرأس حالة شائعة تسبب تقشر جلد فروة الرأس وهي ليست معدية أو خطيرة ولكنها قد تكون مُحرِجة ويصعب علاجها.

ويُمكن علاج القشرة الخفيفة باستخدام شامبو لطيف للاستعمال اليومي وإذا لم يحقق ذلك نتيجة، يُمكن أن يكون الشامبو الطبي مفيدًا ويمكن أن تعود الأعراض للظهور مرة أخرى، وقشرة الرأس شكل بسيط من التهاب الجلد الدهني.

ومن الممكن أن يصاب أي شخص تقريبًا بقشرة الرأس، إلا أن هناك عوامل معينة يمكنها أن تجعلك أكثر عرضة لها:

العمر: عادةً ما تبدأ القشرة في سن الرشد وتستمر حتى منتصف العمر وهذا لا يعني أن البالغين الأكبر سنًّا لا يُصابون بالقشرة. ولبعض الناس يُمكن أن تظلَّ القشرة مشكلة لهم مدى الحياة.

أن تكون ذكرًا: قشرة الرأس أكثر شيوعًا بين الذكور منها بين الإناث.

الإصابة بأمراض معينة: يبدو أيضًا أن مرض باركنسون، وغيره من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي، يزيد احتمالية الإصابة بقشرة الرأس والأمر ذاته مع فيروس نقص المناعة البشري أو ضعف جهاز المناعة.