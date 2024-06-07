أمرت جهات التحقيق بالغربية بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٥ مصابين بحالات تسمم عقب تناولهم وجبات سندوتشات حواوشي من مطعم شهير، الأمر الذي تسبب في إصابتهم بوعكة صحية، وتم توفير الرعاية العلاجية لهم وحجزهم داخل المستشفي.

بسبب سندوتشات حواوشي.. تسمم ٥ أشخاص بالغربية

كما أمرت بأخذ عينة من الطعام لتحليل وإعداد تقرير عن سبب الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الواقعة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان المصابين وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بفحص وجبات الطعام التي تناولها الضحايا.

كما لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت الجدة والجد بحروق من الدرجة الثالثة والثانية، في حريق نشب بشقة سكنية بشارع البستان بنطاق منطقة البيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة على حريق الشقة بالدور الثالث قبل امتدادها لباقي العقار.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقي بلاغا يفيد حريق شقة في الدور الثالث بـ 15 شارع الأمان متفرع من شارع البستان أمام أبراج العائلة البيطاش بنطاق حي العجمي، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ بصحبة سيارات الإطفاء والإسعاف، وجرى استدعاء مسئولي حي العجمي الخاص بالمنطقة وإخطار الغاز والمياه والكهرباء لفصل المرافق.

وتبين نشوب حريق في الدور الثالث وجرى السيطرة عليه، وانتشال ثلاثة مصابين: ناهد علي عبد العال ٥٧ سنة، مصابة بحروق من الدرجة التالتة بالذراعين والوجه، ونقلت إلى مستشفي رأس التين، سعد أحمد محمد ٦٢ سنة، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه، ونقل الي مستشفي راس التين، وحفيدتهم جودي محمود أحمد ٥ سنين، مصابة بحروق شديدة ونقلت الي مستشفي العجمي وتوفيت بعد وصولها المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، والنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.