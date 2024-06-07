المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفوز بعدة جوائز في القمة العالمية لريادة الأعمال

خاطب البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية اسفيرياً الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لريادة الأعمال والمنافسة الكبرى لتمويل الشركات الناشئة الذي استضافته حكومة أذربيجان في باكو العاصمة ومدينة شوشا السياحية، وبتنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في التنظيم والرعاية مع عدد من المؤسسات الأذربيجانية الكبري يونيو 2024م.



تناولت القمة من خلال حلقات النقاش الاربعة قضايا ريادة الاعمال من منظور التكنولوجيا البازغة وأعمال الابتكار وتمكين النساء والشباب والسياسات العامة لتطوير مناخ ريادة الاعمال والحوافز التي تدفع الشركات الناشئة للنمو وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر القمة بمثابة مظلة يجتمع تحتها أبرز رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة الفكر، والشركاء في المؤسسات الكبرى، وصناع السياسة، فيما ركزت القمة على العديد من المجالات الحيوية تنافس فيها عدد من رواد الاعمال المشاركين في القمة حضورياً واسفيرياً تأهل للنهائيات اثنين وثلاثون فريقا في خمس مسارات (الصناعات الإبداعية والزراعة والمناخ وتكنولوجيا الغذاء والطب والصحة والتأثير الاجتماعي وتنمية المجتمعات).



تنافست الشركات الناشئة كل في مساره ثم تم اختيار خمسة فائزين تم تصفيتهم وتصنيفهم للجوائز حيث بلغت الجائزة الاولي عشرة ألف دولار وفاز بها فريق سناك باك من أذربيجان والجائزة الثانية ثمانية ألف دولار وفاز بها فريق ري سكيل من طاجكستان والجائزة الثالثة ستة ألف دولار وفاز بها فريق بيوبولس من تركيا والجائزة الرابعة ستة ألف دولار وفاز بها مناصفة فريق كارديفاي من تونس وفريق أجبان الأغنام عالية القيمة والمقدم بواسطة دوالح جاما من جيبوتي كما نال مشروع البيض عالي السيلينيوم والاوميقا الثلاثية والمقدم من البروفيسر محمد التيجاني من السودان تنويها واشادة وفاز بمنحة رعاية من لينفند - ستديو الاستثمار المخاطر - النادي الملائكي الامريكي. هذا وقد شارك حضوريا في لجنة التحكيم الرئيسية واللجان الفرعية ثلاثون من المحكمين العالميين المعتمدين عبر منصة التصويت الرقمي للتحكيم.



هذا وقد تأهلت لنهائيات المنافسة عشرة فرق من مشروعات مسرعات الأعمال المحتضنة بواسطة المنظمة العربية للتنمية الزراعية من كل من السودان والصومال وجيبوتي ومصر فاز منها ستة فرق وهي فريق المهندس دوالح جاما قويضي (جيبوتي) عن مشروعه اجبان الماعز ذات القيمة العالية للتصدير والذي شارك حضوريا وفاز بالجائزة الرابعة.

كما شارك حضوريا فريق البروفيسر محمد التيجاني صالح وفريقه (السودان) عن مشروعه البيض عالي السيلينيوم والاوميقا الثلاثية كغذاء وظيفي، وكذلك الدكتور هاشم الحسين (السودان) عن مشروعه تطوير المنتجات التراثية السودانية للألبان من أجل الصادر، والمهندس عمر عبدي يوسف (جيبوتي) عن مشروعه منتجات البان الماعز كغذاء وظيفي للأطفال الرضع. وشارك اسفيرياً فريق المهندس محمود ميرا سيد (الصومال) عن مشروعه المحسنات الطبيعية لمنتجات الالبان، فريق البروفيسر محمد عبدالسلام شكل (مصر) عن مشروعه منصة ذكاء أعمال الدواجن.