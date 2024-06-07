نصائح الأرصاد للتعامل مع موجة الحر الشديدة المستمرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنه ينبغي على المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 5 عصرًا، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها في هذا الوقت.

وأوصت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة استخدام المظلات أو القبعات عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، إلى جانب تناول المرطبات والسوائل بكثرة، وذلك خلال حديثها لبرنامج "كل الزوايا".

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس الحار يوم السبت، حيث سيكون الطقس شديد الحرارة خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة ليلًا في معظم المناطق، ومعتدلًا على السواحل الشمالية

درجات الحرارة غدًا السبت:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 32 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 27 درجة مئوية.