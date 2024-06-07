تواصل نيابة الجيزة التحقيق في تعرض شاب للغرق في نهر النيل بالعياط، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

التحقيق في العثور على جثة شاب غارق في العياط

وأمرت النيابة باستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم، كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في نهر النيل بالعياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا يدعى "محمد.و" تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة في أوسيم

كما امرت نيابة الجيزة ، بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوالت النيابة التحقيق .

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام في نطاق مديرية أمن الجيزة ،من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا علي (مبلغ مالي- مشغولات ذهبية- 2 جهاز DVR) من داخل مسكن كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم، بأسلوب انتحال الصفة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقي مركز شرطة أوسيم بلاغ بسرقة مسكن كامن في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان المركز وبمواجهتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين بسرقة أجنبي في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.،كما نجح ضباط قطاع الأمن العام، بنطاق مديرية أمن الجيزة في ضبط عاطلين؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول - مبلغ مالي "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإكراه.

واستخدم المتهمان سلاحا أبيض لارتكاب الجريمة، بدائرة قسم شرطة الوراق، وأرشدا عن (المسروقات) بمنزل أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.