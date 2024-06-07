بعد مشاهدة أوبريت العائلة المقدسة.. وزيرة الثقافة توجه بإعادة تقديم العرض في المحافظات التي مرت بها العائلة المقدسة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قبل قليل أوبريت رحلة العائلة المقدسة لفريق أغابي الكنسي على خشبة مسرح السامر بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووجّهت وزيرة الثقافة بٕاعادة تقديم عرض الأوبريت بجميع النقاط التي مرت بها الرحلة وذلك بقصور الثقافة وقد توجه مخرج العرض عصام عاطف بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة وشكر وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لكونها اول وزير ثقافة تتيح فرصة الاحتفال بعيد الميلاد وعيد القيامة المجيد ورحلة العائلة المقدسة بمسارح الدولة .

وقد اشاد ايضا بالإمكانات التي وفرتها له الادارة المركزية للشئون الفنية ووجه الشكر لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى والفنان تامر عيد المنعم وكيل الوزارة للشئون الفنية .



شهد العرض عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد عبد الحافظ نائب وئيس الهيئة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية والسفير الفنزويلي بالقاهرة ويأمر بارينتوس سفيرة جمهورية الدومينكان يست مالدونادو والمستشار الثقافي لها كما حضر الدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة وعدد من قيادات الهيئة ولفيف من الكنيسة المصرية والأزهر الشريف.