وزيرة الثقافة توجه بإعادة تقديم أوبريت العائلة المقدسة بجميع المحافظات

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة منذ قليل أوبريت رحلة العائلة المقدسة لفريق أغابي الكنسي، علي خشبة مسرح السامر بالتعاون مع الادارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وجّهت وزيرة الثقافة، بإعادة تقديم عرض الأوبريت بجميع النقاط التي مرت بها الرحلة وذلك بقصور الثقافة، وقد توجه مخرج العرض عصام عاطف بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة وشكر معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لكونها اول وزير ثقافة تتيح فرصة الاحتفال بعيد الميلاد وعيد القيامة المجيد ورحلة العائلة المقدسة بمسارح الدولة .

وأشاد ايضًا بالإمكانات التي وفرتها له الادارة المركزية للشئون الفنية ووجه الشكر لهيئة قصور الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم وكيل الوزارة للشئون الفنية .



أوبريت رحلة العائلة المقدسة لفريق أغابي الكنسي

من جهة أخرى، شهد العرض حضور الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب محمد عبد الحافظ نائب وئيس الهيئة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية والسفير الفنزويلي بالقاهرة ويأمر بارينتوس سفيرة جمهورية الدومينكان يست مالدونادو والمستشار الثقافي لها كما حضر الدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة وعدد من قيادات الهيئة ولفيف من الكنيسة المصرية والأزهر الشريف.