امرت نيابة الجيزة ، بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوالت النيابة التحقيق .

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بارتكاب وقائع سرقة في أوسيم

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام في نطاق مديرية أمن الجيزة ،من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا علي (مبلغ مالي- مشغولات ذهبية- 2 جهاز DVR) من داخل مسكن كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم، بأسلوب انتحال الصفة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقي مركز شرطة أوسيم بلاغ بسرقة مسكن كامن في دائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبطهم واقتيادهم إلى ديوان المركز وبمواجهتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين بسرقة أجنبي في الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.،كما نجح ضباط قطاع الأمن العام، بنطاق مديرية أمن الجيزة في ضبط عاطلين؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول - مبلغ مالي "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالإكراه.

واستخدم المتهمان سلاحا أبيض لارتكاب الجريمة، بدائرة قسم شرطة الوراق، وأرشدا عن (المسروقات) بمنزل أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.