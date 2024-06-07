الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كاتب: مبادرة "حياة كريمة" خففت عن كاهل المواطنين

حياة كريمة
حياة كريمة

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن الإجراءات التي تمت في العشر سنوات الماضية بداية من مشروع حياة كريمة مرورًا بالكثير من المبادرات الخدمية الصحية والتعليمية كان هدفها الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين حالته الاجتماعية والنفسية والصحية والخدمية.

وأكد زكي القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على مشاركة المجتمع المدني في خدمة المواطنين ورعايتهم قدر المستطاع، كما اهتم الرئيس بإطلاق مبادرة حياة كريمة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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قوافل حياة كريمة تصل اليوم مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر

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شراكة بين حياة كريمة وشركة أدوية للوصول لأفضل معايير الرعاية الصحية

وأضاف أن كل الضيوف اللذين قاموا بزيارة مصر على مدار السنوات القليلة الماضية أشادوا بالموقف المصري المعني برعاية المواطنين الأولى بالرعاية.

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان"- تحت رعاية رئيس الجمهورية- لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات، في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

 

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