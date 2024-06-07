الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قوافل حياة كريمة تصل اليوم مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر

قوافل حياة كريمة
قوافل حياة كريمة

تصل اليوم الجمعة قوافل حياة كريمة محطتها الرابعة بمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وتستمر بها اليوم الجمعة وغدًا السبت 7-8 يونيو.

 وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر  يونيو   الجارى قد انطلقت يوم السبت الماضى  بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير.

 واستغرقت يومين السبت والأحد 1و2 يونيو وتم الكشف الطبى على 202حالة  ومنها إلى قرية المستعمرة  جنوب مدينة القصير  واستقرت بها يومي الإثنين والثلاثاء وتم الكشف الطبى على 379 حالة. 

ثم انتقلت إلى قريتى ابرق وراس حدربة  بمدينة الشلاتين واستقرت بها يومى الأربعاء والخميس 5و6يونيو ومنها إلى مدينة حلايب وتستقر بها اليوم الجمعة وغدا السبت  7و8 يونيو ومنها إلى قرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم وتستقر بها أربعة أيام 9و10و11و12 يونيو  وتختتم القوافل رحلتها بقرية أم الحويطات شمال مدينة سفاجا يومى 13و14يونيو 
 

وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

القافلة

 

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