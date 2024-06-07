20 سنة دعارة.. اعترافات مثيرة لـ قوادة مدينة نصر

كشفت التحقيقات مع أم جمال أشهر قوادة بمدينة نصر، أنها تمارس القوادة منذ أكثر من 20 عاما من خلال تأجير الشقق السكنية للأثرياء العرب، والتعرف على راغبي المتعة الجنسية منهم والاتفاق معهم على إحضار بعض الساقطات لممارسة الدعارة معهن نظير مبالغ مالية.

وأوضحت التحقيقات مع أم جمال قوادة مدينة نصر، أنها تستغل حاجة النسوة ضعاف النفوس، وتستقطبهن لممارسة الجنس مع الرجال نظير مبالغ مالية يتم اقتسامها فيما بينهن، ثم تطور نشاطها خلال الفترة الأخيرة لتوسيع دائرة نشاطها وسبق ضبطها في قضية مماثلة في عام 2014.

وأضافت التحقيقات، أن أم جمال قوادة مدينة نصر كان يعاونها شاب يعمل على توصيل الساقطات لراغبي المتعة لممارسة أعمال الدعارة نظير مبالغ مالية يحصل عليها ويحاسب هؤلاء الرجال ماليا ويرسل ما يتحصل عليه من مبالغ مالية على رقم زعيمة التشكيل أم جمال بعد حصوله على نسبته.

وفي وقت سابق ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مها.ص وشهرتها "أم جمال" لاتهامها باستقطاب الرجال راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية بمدينة نصر.

القبض على قوادة مدينة نصر

وأكدت التحريات أن أم جمال تتواصل مع راغبي المتعة للاتفاق معهم على ممارسة أعمال الدعارة مع النسوة الساقطات التي تسيطر عليهن وتمارس عليهن أعمال القوادة بمقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحريات إلى تجنيد أحد المصادر الأمنية السرية للتواصل مع تلك السيدة الساقطة والذي أوهمها أنه تابع لإحدى دول الخليج واتفق معها على إحضار 5 من النسوة الساقطات مقابل مبلغ مالي وقدره 3000 جنيه للساقطة الواحدة لممارسة الدعارة وذلك لتنظيم حفل جنس جماعي.

وأكدت التحريات، أن القوادة أم جمال ذهبت مع الساقطات لاستلام مبلغ مالي وقدره 18000 جنيه نظير تنفيذ الاتفاق وإحضار الساقطات بسيارة تابعة لها بالمكان المتفق عليه، وجرى ضبط المتهمات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهن.

التحقيق مع عصابة نسائية كولومبية تخصصت في الدعارة بالقاهرة

وفي واقعة اخري ، تواصل الجهات المختصة التحقيق مع عصابة نسائية تتكون من 4 سيدات يحملن الجنسية الكولومبية، متخذين من شقتين بـ القاهرة الجديدة مسرحًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب وأعمال الدعارة بمقابل مادي.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باستغلال عدد من الساقطات، عقارًا بمدينة القاهرة الجديدة، في ممارسة أعمال الدعارة.

وكشفت التحريات، عن أن شبكة الدعارة تتكون من 4 فتيات يحملن الجنسية الكولومبية، عن يستقطبن الزبائن راغبي المتعة الحرام، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية كبيرة في الليلة.

وتابعت التحريات، أن المتهمات اتخذن من شقتين بدائرة القاهرة الجديدة مسرحًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن داخل العقار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتحرير محضر بالواقعة.