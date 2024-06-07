في ذكرى ميلاد محمود مرسي .. "وهج الصيف" قضى على حياة العملاق

تمر اليوم ذكرى ميلاد "العملاق" الفنان محمود مرسي ، الذي يعد من أبرز نجوم السينما بزمن الفن الجميل ، اشتهر بأدائه المميز وصوته العذب المُختلفة، برع في تقديم أدوار الشر بالعديد من أعماله السينمائية، ومن أشهر أفلامه "شئ من الخوف" وجسد خلاله شخصية "عتريس"، والتي تعد الأشهر في تاريخ الشاشة الكبيرة.

تستعرض "الوفد" خلال السطور التالية قصة حياة الفنان الراحل محمود مرسي، وقصة الحب التي جمعته بالفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

محمود مرسي

حياته

محمود مرسي محمد ممثل مصري، من مواليد 7 يونيو 1923، يعتبر من أبرز نجوم السينما المصرية اشتهر بأدائه الذي يتميز بالسهولة والبساطة والإتقان، سطع نجمه في أداء أدوار الشر التي قدمها، ويعد أكثر أعماله شهرة فيلم (شيء من الخوف) وقام بدور (عتريس) وهي إحدى الشخصيات الخالدة في ذاكرة السينما المصرية.

ولد محمود مرسي، بمدينة الإسكندرية، والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية القسم الداخلي، وبعد تخرجه منها التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة، وبعد فترة من تخرجه من عمل مدرساً إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي بمعهد الدراسات العليا السينمائية -ايديك- بباريس.



أمضى "مرسى" خمس سنوات في فرنسا حتى نفذ ماله فغادر إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة شهور من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، ثم عمل كمخرج بالتلفزيون المصري ومدرساً للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

محمود مرسي

أعماله

بدأ العمل السينمائي في 1962 من خلال فيلم "أنا الهارب" للمخرج نيازي مصطفى كما أخرج عدد من المسرحيات والأفلام منها مسرحية “الخاطبة”.

شارك في عدد كبير من الأعمال السينمائية الضخمة، أبرزها: (الخائنة، السمان والخريف، أغنية على الممر، طائر الليل الحزين، أبناء الصمت).

اتجه في أواخر سبعينات القرن العشرين للدراما التلفزيونية، فقدم عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة، وجاء أبرزها: (رحلة السيد أبو العلا البشري، بين القصرين، العائلة، لما التعلب فات).

محمود مرسي وسميحة أيوب

قصة حب محمود مرسي وسميحة أيوب يكتب نهايتها التمثيل

عاش محمود مرسي، قصة حب كبيرة، مع الفنانة سميحة أيوب وتزوجها وأنجب منها ابنه الوحيد علاء، ولكن هذا العشق لم يدوم طويلًا، وانفصلا بسبب كثرة انشغالها بتصوير أعمالها الفنية.

محمود مرسي

وفاته

فارق "العملاق" محمود مرسي، عالمنا يوم 24 أبريل عام 2004 إثر أزمة قلبية حادة عن عمرٍ يناهز 80 عاماً أثناء تصوير مسلسل وهج الصيف.