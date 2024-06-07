137 فريق طبى فى كل لجنة من لجان الثانوية العامة بالإسكندرية

قالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، أن هناك تعاون مع مديرية التربية والتعليم و هيئة التأمين الصحي -فرع شمال غرب الدلتا ومرفق الإسعاف بالإسكندرية، وذلك لوضع خطة تأمين طبى متكاملة لضمان توفير الخدمات الطبية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة، والتي يبلغ عددها 137 لجنة على مستوى محافظة الإسكندرية.



وأضافت، يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتقديم خدمات التأمين الطبي بلجان الامتحانات للثانوية العامة والتي تبدأ يوم الإثنين المقبل و تستمر حتى 20 يوليو القادم.



وأكدت "ندا" على توفير فريق طبي بكل لجنة من لجان سير الامتحانات و لجان تقدير الدرجات وكذلك تواجد سيارات الإسعاف والمسعفين في نطاق لجان سير الامتحانات لضمان الاستجابة الفورية لأي حالة طبية طارئة.



وأعلنت وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، عن انعقاد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم مع بداية الامتحانات و حتى انتهائها بحضور ممثل عن الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية لضمان التنسيق المستمر والمتابعة الدقيقة لأي مستجدات أو حالات طوارئ.