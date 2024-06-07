جامعة الزقازيق تحقق تميزًا جديدًا في مؤشرات تصنيف QS لعام 2025

أظهر تصنيف «كيو إس» الانجليزي لعام 2025، مواصلة جامعة الزقازيق في الحفاظ على مركزها فى التصنيف، حيث جاءت الجامعة فى الفئة من 1201-1400 من ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف، ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 1503 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 106دولة، حيث بلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.

وقد أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حافظت على مركزها عالمياً في تصنيف كيو إس هذا العام ضمن الفئة من 1201-1400 والمركز السادس محليا ضمن 15 جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف لعام 2025، كما حققت تميزاً جديداً في مؤشر السمعة الأكاديمية عالميا وحصلت على المركز 979 عالميًا، بتقدم الجامعة بمعدل 73 مركزا مقارنةً بالعام السابق.

وأشار إلى الجامعة حصلت على المركز 1052عالمياً في هذا المؤشر ضمن 1519 جامعة على مستوى العالم، وأظهر التصنيف تقدم الجامعة في مؤشر السمعة التوظيفية عالميا، وحصلت الجامعة على المركز 1071 عالمياً بتقدم الجامعة بمعدل 91 مركزاً مقارنةً بالعام السابق، حيث حصلت على المركز 1162 عالميا.

كما أظهر التصنيف تقدم الجامعة فى مؤشر حجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس تقدمًا كبيرًا، حيث حصلت الجامعة على المركز الثالث محليا وأيضا تقدم الجامعة بأكثر من 80 مركزاً عالمياً في مؤشر شبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، وحصلت الجامعة علي المركز 513 عالمياً ، بينما كانت في المركز 593 عالمياً العام الماضي.

وأظهر التصنيف أيضا تقدم جامعة الزقازيق في مؤشر مجال نتائج توظيف خريجي الجامعة وهو معيار جديد يضاف لتصنيف "QS"بالإضافة إلى تقدم مؤشر أعداد الطلاب الوافدين عن العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 45.45% في جميع المؤشرات مقارنةً بالعام الماضي.

كما أشاد الدكتور خالد الدرندلي بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية، بما يعكس اهتمام الجامعة الكبير بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكدا سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

وذكر نائب رئيس الجامعة أن التصنيف الإنجليزي يقوم بتحليل البيانات بناءً على السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، والبحوث والاقتباسات لكل ورقة بحثية، وتنوع الموارد البشرية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين، موكداً أن جامعة الزقازيق حققت طفرة في مختلف التصنيفات العالمية، وأن الإستراتيجية التي تبنتها الجامعة في هذا الصدد كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ، حيث اهتمت الجامعة اهتمامًا بالغًا بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العلمية وكذلك بجميع أهداف التنمية المستدامة.

وأفادت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولى، أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربعة مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية (30%)، وسمعة الخريجين (15%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (10٪) وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس (20%)، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب (5%) والطلبة الأجانب (5%) وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، كما قام هذا التصنيف بتحسين على منهجية التقييم، حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهى: الاستدامة (5%)، ونتائج توظيف خريجي الجامعة (5%)، وشبكة الأبحاث الدولية (5%.).

أكدت مستشار رئيس الجامعة، أن إدراج جامعة الزقازيق فى التصنيفات العالمية يعد ثمرة جهود إدارة الجامعة فى تعزيز البحث العلمي من حيث الجودة والأداء مع دعم الباحثين فى شتى المجالات، بالإضافة إلى جهود الجامعة فى وضع السياسات الداعمة لتحقيق المعايير المختلفة المؤهلة لها فى التصنيفات العالمية على مختلف القطاعات.

وألمح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي والدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي والاستدامة، إلى أن تصنيف QS، يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير عملية دقيقة لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية.

وذكر أن جامعة الزقازيق سبق وأن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية، والذي يشمل ترتيب أفضل 1500جامعة على مستوى العالم.