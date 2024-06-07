نقابة السينمائيين تنعي الناقد السينمائي نادر عدلي



تنعي نقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة الناقد السينمائي الكبير نادر عدلي ،وتعبر عن بالغ الحزن لرحيل أحد الكتاب الكبار المؤثرين فى مجال النقد السينمائي وتتقدم بالتعازى الحارة لنجله المخرج السينمائي ماجد نادر عدلي .

مسيرة حافلة

وقد بدأ نادر عدلي مسيرته الصحفية فى وقت مبكر عمل بالسياسي المصري ثم مجلة نصف الدنيا ورئيسا لقسم السينما بجريدة الأهرام ، وعضو بالجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لسنوات منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 .



كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الاربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي ، وقد أصدر مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب وسينما نجيب محفوظ وكمال الشيخ وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما.



وكتب نجله على صفحته الشخصية "فيس بوك" خبر رحيله :" انتقل الى الأمجاد السمائية أبي، الناقد السينمائي نادر عدلي.. والعزاء غدا السبت 7 يونيو من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة بقاعة المناسبات المجاورة لكنيسة مارمرقس بالمعادي."