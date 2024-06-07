فوز أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمنيا بـ 4 مناصب

اطأسفرت عمليات الإقتراع على نموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، والتي اجريت بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، عن حصد أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء محافظة المنيا ، على اربعة مناصب ، ويستمر الإقتراع على باقى المناصب فى اللجان المعلنة .

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، هنأ الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، الأعضاء الفائزين فى المناصب التى انتهى الإقتراع عليها و هم كل من ، ماهر مندي محمد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار ، محمد سيف النصر أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار ، آيات بهجت عبد الوكيل وكيل أول لجنة الشئون الخارجية ، علي محروس أمين سر الشئون الدينية، وتساوت نورهان شعبان بنت المنيا ، مع الشيخ مصطفى محمد فى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بــ ٤ اصوات لكلا منهم ، وقد تنازلت نورهان للشيخ مصطفى ، وقد نالت استحسان الجميع على هذا الموقف.

ويستمر الإقتراع على باقى المناصب لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعيه لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وعددهم 14 لجنة نوعية ، وتشكل هيئة مكتب اللجنة النوعية من ، رئيس اللجنة ، الوكيل الأول ، الوكيل الثاني ، أمين السر ، ويتم تطبيق نظام التصويت الإلكتروني الحر، وذلك في إطار التحول الرقمي وتنفيذ الإنتخابات الكترونياً ، و يشارك أعضاء الشيوخ من أبناء المنيا ، بإشراف وكلا المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة إدارة البرلمان والتعليم المدني .