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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فوز أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمنيا بـ 4 مناصب

عمليات الإقتراع
عمليات الإقتراع

اطأسفرت عمليات الإقتراع على نموذج محاكاة  مجلس الشيوخ ، والتي اجريت بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، عن حصد أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء محافظة المنيا ، على اربعة مناصب ، ويستمر الإقتراع على باقى المناصب فى اللجان المعلنة .

 

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، هنأ الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، الأعضاء الفائزين فى المناصب التى انتهى الإقتراع عليها و هم كل من ، ماهر مندي محمد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار ، محمد سيف النصر أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار ، آيات بهجت عبد الوكيل وكيل أول لجنة الشئون الخارجية ، علي محروس أمين سر  الشئون الدينية، وتساوت نورهان شعبان بنت المنيا ، مع الشيخ مصطفى محمد فى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بــ ٤ اصوات لكلا منهم ، وقد تنازلت نورهان للشيخ مصطفى ، وقد نالت استحسان الجميع على هذا الموقف.

 

ويستمر الإقتراع على باقى المناصب لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعيه لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وعددهم 14 لجنة نوعية ، وتشكل هيئة مكتب اللجنة النوعية من ، رئيس اللجنة ،  الوكيل الأول ، الوكيل الثاني ، أمين السر ، ويتم تطبيق نظام التصويت الإلكتروني الحر، وذلك في إطار التحول الرقمي وتنفيذ الإنتخابات الكترونياً ، و يشارك أعضاء الشيوخ من أبناء المنيا ، بإشراف وكلا المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة إدارة البرلمان والتعليم المدني .

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