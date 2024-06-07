حصد جائزة العين الذهبية بمهرجان كان.. القباج تكرم أبطال فيلم "رفعت عيني للسماء"

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل فيلم "رفعت عيني للسما"، وعلى رأسهم مخرجى الفيلم ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.





وفيلم "رفعت عيني للسما" هو أول فيلم تسجيلي مصري يحصل على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، ويناقش الفيلم فرقة بانوراما برشا المكونة من 6 فتيات ويقدمن مسرح شارع ويناقشن قضايا مثل الزواج المبكر والتعليم والحق في اختيار شريك الحياة.





وقد حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم أبطال الفيلم التسجيلي تقديرا لنجاحهم بمنحهم شهادة تقدير من الوزارة لتميزهم الفني وحصولهم على جائزة دولية كبرى، مبدية فخرها بما قدمه أبطال العمل من إنجاز حقيقي.



القباج تكرم أبطال فيلم "رفعت عيني للسماء"

القباج تكرم أبطال فيلم "رفعت عيني للسماء"



وأكدت القباج أن الفن يعد جزءا أصيلا من التنمية، حيث إن الفن له دور كبير في تحفيز الوعي وتشكيل الرأي العام، وأن الإعلام التنموي لا يقل أهمية عن الاعلام المرئي والمسموع في قدرته على النفاذ لعقول المشاهدين وعلى المساهمة في التأثير على أفكارهم واتجاهاتهم.





وأشارت القباج إلى اهتمام الوزارة الشديد بتسويق القضايا المجتمعية بطريقة مبسطة للمواطنين، وأن الوزارة كان لها مساهمة في الدراما المصرية خلال العامين السابقين، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من برنامج مثل برنامج "العباقرة.. قادرون باختلاف"، كما أن التضامن الاجتماعي تقوم بدعم أكثر من مهرجان سينمائي في أسوان والإسماعيلية والإسكندرية، وقد مولت وأطلقت إنشاء استوديو خاص للشباب في أسوان، وذلك لمناصرة القضايا المجتمعية، كما هناك فريق كورال لأبناء المؤسسات ودعم فريق مسرح من ذوي الإعاقة بالاشتراك مع الفنان القدير أشرف عبد الباقي، كما أطلقت مرصداً إعلامياً لمتابعة الأعمال الدرامية ورصد صورة النساء والأطفال وذوي الإعاقة والمسنين في الأفلام والمسلسلات، ورصد أبرز الظواهر الاجتماعية.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تنمية الوعي المجتمعي من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية ورسائله السبعة عشر، فضلا عن الدور الذي تقوم الرائدات الاجتماعيات من تصويب وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وهن جنود وسفيرات وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان.





ومن جانبهم، توجه فريق أبطال فيلم "رفعت عيني للسما" بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على لقائهم وتكريمهم، وهو ما له أثر كبير في نفوسهم وتحفيزهم على استكمال المسيرة.





كما أعرب الفريق عن سعادته بالتعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة في التوسع في أنشطة الإعلام المجتمعي وسينما القضايا المجتمعية.