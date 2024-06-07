العثور على جثمان مسن بجوار السكة الحديد بالإسماعيلية

عثر أهالي منطقة المحطة الجديدة بحي اول محافظة الإسماعيلية عصر اليوم الجمعة علي جثمان رجل مسن في العقد السادس من العمر ملقاة بالقرب من مزلقان عبد الحكيم عامر، تم نقله إلي مشرحة المستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة بالإسماعيلية يفيد تلقي بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة عجوز ملقاه بالقرب من خط السكة الحديد وتبين من الفحص المبدئي ان المتوفى يدعي صلاح علي علي احمد، مقيم بحي السلام طبقا لما مدون ببطاقة الهوية التي كانت بحوزته .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان وقوع الحادث وتم نقل الجثمان الى مستشفى الاسماعيلية ويبين الكشف المبدئي أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية وراء الوفاة .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات وتوقيع الكشف الطبي على المتوفي.