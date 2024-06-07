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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا

وزارة الخارجية الكويتية
وزارة الخارجية الكويتية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف النازحين الفلسطينيين العزل بينهم أطفال ونساء بعد أن اتخذوا المدرسة ملجأ يأويهم من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.


وشددت الخارجية الكويتية -في بيان اليوم الجمعة- على أن هذه المجزرة تعد استمرارا للنهج الإجرامي الذي ترعاه قوى الإحتلال وتتخذ منه نهجا موجها نحو الفلسطينيين المدنيين العزل لتؤكد على مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف هذه الإنتهاكات الممنهجة لجميع القوانين والأعراف الدولية ومحاسبة مرتكبيها.

 

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