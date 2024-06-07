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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر

العميد يحي سريع قاسم
العميد يحي سريع قاسم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين

أعلن متحدث حركة أنصار الله في اليمن جماعة الحوثيين، العميد يحي سريع قاسم، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القوات اليمنية، نفذت عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضدّ سفينتين تابعتين لشركات انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وهما سفينةُ (Elbella ) وسفينة (AAL GENOA).

وقال المتحدث في بيانه: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ النازحينَ في منطقةِ رفح، بقطاعِ غزةَ وفي إطارِ توسيعِ العملياتِ العسكريةِ في المرحلةِ الرابعةِ من التصعيدِ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحرية وسلاح الجو المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القوات اليمنيةِ عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضدَّ سفينتين تابعتين لشركات انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وهما سفينةُ (Elbella) وسفينة (AAL GENOA)".

وأضاف: "تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ البالستيةِ والبحريةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله، إنَّ القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

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