نقابة المحامين تتقدم بشكوى رسمية ضد إحدى الصحف

تقدمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بشكوى رسمية موجهة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد إحدى الصحف، بسبب نشرها أخبار مغلوطة، وشائعات مغرضة حول النقيب العام ومجلس النقابة.

وأضافت النقابة في بيانها، أنها ستتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد محررة هذه الأخبار، خاصة أنها قد دأبت منذ فترة طويلة على نشر شائعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أية مصادر موثوقة وتستهدف فقط الإضرار بشخص النقيب وأعضاء المجلس.

وأكدت نقابة المحامين، على دعمها وتشجيعها لحرية الرأي والتعبير، واحترامها الصحفيين، إلا أن ما تمارسه هذه المحررة يتنافى مع أية مواثيق شرف مهني، وتخرجها من إطار البحث عن الحقيقة إلى نشر الأكاذيب، وهو ما يستدعي التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضدها أيضا يتهمها بنشر أخبار كاذبة.

التحقيق الذي نشرته الصحيفة

وكانت الصحيفة، نشرت تحقيقا منذ أيام حول مؤامرة نفذها النقيب الحالي عبدالحميد علام على حد قول محررة الصحيفة، بهدف الإيقاع بسامح عاشور النقيب الأسبق، داخل مجلس النقابة، و تسريب فيديو لاجتماع سري ليبدو أنها مؤامرة تحاك ضد النقيب الحالي من قبل المعارضة، بشأن عدم تشكيل حتى الآن هيئة مكتب وانقسام بين أعضاء المجلس الموالين لعاشور وبين الموالين لعبدالحليم علام.