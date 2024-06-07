حسام موافي: “المتعاطون للمخدرات ورائهم أصدقاء السوء” (فيديو)

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإدمان مادة تحدث حالات انسحابية قد تؤدي للوفاة، معلقا: في ناس بتشرب الحشيش وتعتقد أنه ليس إدمانا أو حراما، السجائر إدمان فما بالكم بالحشيش.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد،إنه يسأل جميع المرضى الذين يترددون على عيادته، حال تعاطيهم أي مادة مخدرة قبل كتابة العلاج اللازم لهم، مردفًا: «عملت إحصائية آخر سنتين، وشوفت الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كانت بسبب أصدقائهم، خد الصدمة كل اللي بيشربوا مخدرات بتكون بسبب أصحاب السوء».

وتابع حسام موافي: إدمان الحشيش أسهل أنواع الإدمان علاجًا، وصاحب هذه الصفة هو بعيد عن ربه، والأسرة عليها دور كبير في متابعة المدمن للمواد المخدرة.

واختتم موافي قائلا: بداية شرب الحشيش من أجل نسيان هموم الحياة، أو من أجل اعتقاد المتعة واللحظات الجميلة والتجربة المختلفة، لكن الإدمان أمر خطير للغاية، وله العديد من الآثار السلبية التي تؤثر على حياة الأشخاص الذين يتعاطون أي مادة تسبب الإدمان.