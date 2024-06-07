عاجل
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس
الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حسام موافي: “المتعاطون للمخدرات ورائهم أصدقاء السوء” (فيديو)

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإدمان مادة تحدث حالات انسحابية قد تؤدي للوفاة، معلقا: في ناس بتشرب الحشيش وتعتقد أنه ليس إدمانا أو حراما، السجائر إدمان فما بالكم بالحشيش.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد،إنه يسأل جميع المرضى الذين يترددون على عيادته، حال تعاطيهم أي مادة مخدرة قبل كتابة العلاج اللازم لهم، مردفًا: «عملت إحصائية آخر سنتين، وشوفت الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كانت بسبب أصدقائهم، خد الصدمة كل اللي بيشربوا مخدرات بتكون بسبب أصحاب السوء».

txt

هل زواج مريضة الرفرفة الأذينية مُمكن؟.. إجابة حاسمة من د.حسام موافي (فيديو)

txt

حسام موافي يحذر من أعراض خطيرة تؤدي لانسداد الشريان التاجي.. فيديو

وتابع حسام موافي: إدمان الحشيش أسهل أنواع الإدمان علاجًا، وصاحب هذه الصفة هو بعيد عن ربه، والأسرة عليها دور كبير في متابعة المدمن للمواد المخدرة.

واختتم موافي قائلا: بداية شرب الحشيش من أجل نسيان هموم الحياة، أو من أجل اعتقاد المتعة واللحظات الجميلة والتجربة المختلفة، لكن الإدمان أمر خطير للغاية، وله العديد من الآثار السلبية التي تؤثر على حياة الأشخاص الذين يتعاطون أي مادة تسبب الإدمان.

مواد متعلقة

أحمد موسى يدافع عن حسام موافي: مخطط ممنهج لتشويه صورته (فيديو)

بكري يدافع عن حسام موافي: قبلته عفوية تؤكد طيبة قلبه واحترامه (فيديو)

5 بيضات.. حسام موافي يكشف عن أغلى هدية تلقاها من سيدة عالجها (فيديو)

حسام موافي يكشف أسباب زيادة ضربات القلب وخطورتها (فيديو)

حسام موافي يكشف أسباب آلام الصدر

الجريدة الورقية