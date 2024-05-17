هل زواج مريضة الرفرفة الأذينية مُمكن؟.. إجابة حاسمة من د.حسام موافي (فيديو)

أثار سؤال حول إمكانية زواج مريضة الرفرفة الأذينية جدلًا واسعًا، ليُقدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إجابة حاسمة خلال تقديمه لبرنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد.

وشدد الدكتور موافي على ضرورة متابعة وتشخيص الحمى الروماتيزمية، مُؤكدًا على كونها أحد أبرز أسباب إصابة صمامات القلب، موضحا أن تأثير الحمى الروماتيزمية على القلب يختلف باختلاف العمر، فبعد سن الـ25 عامًا، لا تُؤثر تلك الحمى على القلب بشكل مباشر، بينما قد تُؤثر على المفاصل.

وبيّن الدكتور موافي أن الرفرفة الأذينية تُصيب بشكل رئيسي كبار السن، خاصةً من هم في سن الـ75 عامًا وما فوق، مؤكدا إمكانية حمل المرأة المصابة بالرفرفة الأذينية، مع ضرورة المتابعة الدائمة مع الطبيب المختص.

ودعا موافي إلى الشفافية في العلاقات، مُشيرًا إلى أهمية إطلاع الشريك على جميع المعلومات الصحية، مُعلقًا: "لو جالك عريس عرفيه بكل اللي عندك، لأنه من الأمانة أن يعرف كل شيء".

الوفاة المفاجئة: أسبابها وعلاجها

أوضح الدكتور موافي أن هناك العديد من أسباب الوفاة المفاجئة، وأبرزها اضطراب كهربية القلب الذي قد يُؤدي إلى توقف عمل القلب.

وأشار إلى إمكانية تعطل جهاز تنظيم ضربات القلب مما قد يُسبب توقف القلب أيضًا، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب المختص في حال الشعور بأي أعراض صحية، خاصةً تلك المتعلقة بالقلب.

الشريان التاجي وصحة القلب:

وحذر من مخاطر الانفعال الشديد وتأثيره السلبي على صحة الإنسان، مُشيرًا إلى أن انتشار هذه الظاهرة بشكل ملحوظ، خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، أن الشريان التاجي يُعدّ مسؤولًا عن إيصال الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب، وعندما يحدث انسداد في هذا الشريان، يُهدد ذلك صحة القلب بشكل كبير.

أعراض انسداد الشريان التاجي:

وشدد الدكتور موافي على ضرورة الانتباه لبعض الأعراض الخطيرة التي قد تُنذر بانسداد الشريان التاجي، وتشمل: