مصدر أمني يكشف حقيقة تغير أسعار مستخرجات قطاع الأحوال المدنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود زيادة فى رسوم استخراج شهادات الميلاد.

مصدر أمني ..كشف حقيقة تغير أسعار مستخرجات قطاع الأحوال المدنية

وأكد مصدر أمنى أنه لا يوجد تغير فى الأسعار المعمول بها بكل مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

من ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع فيسبوك بشأن شكوى تضمنت تضرر الأهالي من مقهى بالحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة، يقوم مالكه بافتراش الشارع والحديقة العامة المجاورة له وإحداث ضوضاء حتى أوقات متأخرة من الليل.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى أسفرت عن رفع كافة الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصرع شخص في حادث تصادم أعلى طريق وصلة دهشور

كما لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل"، أعلى طريق وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة في نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" أعلى وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة بنطاق الشيخ زايد، حيث أسفر هذا الحادث عن مصرع شخص.

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

