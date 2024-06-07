إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة فى طريق طاميه بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بالفيوم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية الري - طاميه الزراعي ، وتم نقل المصابين الي مستشفي طاميه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة بالفيوم، بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي ، بطريق قرية الري- طاميه ، عند مدخل قريه منشاة الجمال ووجود مصابين .

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و 3 سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنقلاب سيارة سوزوكي بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 7 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفى طاميه المركزي وذلك لتوقيع الكشف الطبي الازم للمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق .

حادث اخر

وفى حادث سابق امس لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوى الغربى قبل مطلع الكيلو 55 اتجاة قبلي بدائرة مركز الفيوم، وتم نقل 9 مصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتم نقل الجثتين الى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود متوفين ومصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحرافها وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين .

تم نقل 9 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم كما تم نقل الجثتين الى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.