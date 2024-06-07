لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل"، أعلى طريق وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة في نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع شخص في حادث تصادم أعلى طريق وصلة دهشور

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" أعلى وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة بنطاق الشيخ زايد، حيث أسفر هذا الحادث عن مصرع شخص.

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.



كما امرت جهات التحقيق ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة القليوبية ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.