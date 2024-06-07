عاجل
عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر
الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم أعلى طريق وصلة دهشور

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل"، أعلى طريق وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة في نطاق محافظة الجيزة، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

مصرع شخص في حادث تصادم أعلى طريق وصلة دهشور

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" أعلى وصلة دهشور تجاه ميدان جهينة بنطاق الشيخ زايد، حيث أسفر هذا الحادث عن مصرع شخص.

وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إسعاف، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.
 

كما  امرت جهات التحقيق ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بمحافظة القليوبية ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي، ووجود عدد من المصابين. 
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق الواحات

المشدد 3سنوات لسائق بتهمة تعاطي المخدرات وقتل 5 أشخاص في العبور

حوض الزرع سبب بلاغ ضد المنتج أحمد السبكي بالجيزة

اليوم..الحُكم على خاطفي طفل لطلب فدية في القليوبية

ملفوفة داخل بطانية في جوال.. تفاصيل العثور على جثة فتاة عارية بحلوان

رد فعل براد بيت بعد تقديم ابنته شيلوه طلبا لإسقاط اسمه

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

جثة طفل سورالتل تثير الذعر بين الأهالي في الشرقية|ما القصة ؟
الجريدة الورقية