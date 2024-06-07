جيمي فاردي يوقع على عقود التجديد مع ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي، في بيان رسمي منذ قليل، توقيع نجم الفريق جيمي فاردي على عقد جديد، فيما وقع عقدًا جديدًا ساريًا لمدة عام، حيث سيظل بمقتضاه حتى صيف 2025، أي نهاية الموسم المقبل.

وتمكن ليستر سيتي من الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، قادمًا من تشامبيونشيب بعدما فاز بالبطولة.

ويُعد جيمي فاردي ثالث أفضل هداف في تاريخ ليستر سيتي، برصيد 190 هدفًا، وتمكن من تسجيل 20 هدفًا في الموسم الماضي.

وقال فاردي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد بالأرقام التي حققتها الموسم الماضي، ولكن لا يزال هناك المزيد في المستقبل".

وأضاف صاحب الـ37 عامًا: "أنا أهتم بنفسي، لقد قلت دائمًا أن العمر مجرد رقم، أشعر بأن ساقاي على ما يرام، ولهذا السبب أستمر في اللعب حتى تقول ساقاي هذا كل شيء، انتهت اللعبة، سيأتي يوم يحدث فيه ذلك، لكن ليس الآن".

واختتم: "نحن نتطلع إلى موسم آخر في الدوري الإنجليزي وسنرى ما يمكننا القيام به، إنه أفضل دوري في العالم بنسبة 100 %، هذا هو المكان الذي تريد أن تلعب فيه كرة القدم".