درة زروق بفستان سندريلا هاربة من عالم ديزني (صور)

خضعت الفنانة تونسية درة زروق لجلسة تصوير جديدة من وحي أميرات ديزني لتخطف القلوب من الأنظار بحمالها المعتاد، وهي دائمة الحرص على مشاركة متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام؛ لتصبح مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات.



وبدت درة زروق بإطلالة ساحرة من وحي الأميرة سندريلا، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من أعلى وفضفاض من أسفل، صمم من قماش ناعم باللون الفيروزي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ذيل حصان على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من جمال إطلالتها.

وتعد درة من أكثر نجمات الفن أهتمامًا بعالم الموضة فهي تختار ما يبرز أناقتها على خطى الأميرات مما جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة دون منازع وجعلها تتصدر الأهتمام إينما ظهرت.



وشاركت مؤخرا الفنانة درة زروق، في مسلسل "الأجهر"، بطولة الفنان عمرو سعد، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٣، حيث أنها لم تشارك في أي عمل درامي خلال موسم رمضان ٢٠٢٤.

درة زروق

درة إبراهيم زروق من مواليد 13 يناير 1980،المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011)

وسبق وأطلت درة بفستان ساحر من وحي الطبيعة ولفتت درّة الأنظار بفستان يعكس حيوية الصيف وجمال الربيع إذ تميّز بقماش التول باللون البيج وبأنه مطرّز بالكامل بورود الغاردينيا من اللونين الأبيض وتدرّجات الزهري الأنيق، وقد برزت الأوراق الخضراء للورود بوضوح، مما زاد الفستان جمالاً.

