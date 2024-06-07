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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حزب الله يستهدف منظومة القبة الحديدية في شمال إسرائيل بصاروخ موجه.. فيديو

بطارية القبة الحديدية
بطارية القبة الحديدية المستهدفة

عرضت فضائية “CNN” بالعربية مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف حزب الله في لبنان منظومة القبة الحديدية في شمال إسرائيل.

وأظهر الفيديو والذي يبدو أنه تم الإفراج عنه من قبل حزب الله الذي يضع كاميرا فوق الصاروخ من أجل التوجيه مسار الحركة حتى مكان الاستهداف، فيما بينت الصورة مدى الضرر الذي تعرضت له البطارية والتي تدمرت بالكامل.

 

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، استهداف منصة القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي، بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.

 وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، إصابة 10 عسكريين فى المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 24 ساعة، كاشفا عن إصابة 3730 ضابطا وجنديا منذ بداية العدوان على غزة 1889 منهم خلال العملية البرية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمقتل 644 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب فى غزة وإصابة 570 آخر بجروح خطيرة.

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