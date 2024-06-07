تموين الأقصر تشن حملة على مخابز القرنة وتحرر مخالفات بالجملة

شنت مديرية التموين بالأقصر تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، حملة على المتاجر والأسواق؛ في سبيل تشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفه مدي التزام المخابز البلدية والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية.



وقامت المديرية اليوم الجمعة، بحملة تموينية على مخابز قامولا بالقرنة، اسفرت عن تحرير المخالفات التالية :عدد 1 محضر غلق المخبز في مواعيد العمل الرسميه، عدد 3 محضر توقف عن الإنتاج، عدد 1 محضر عدم وجود ماكينه الصرف داخل المخبز

عدد 4 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما حررت الحملة عدد 1 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن عدد 1 محضر عدم وجود ميزان،عدد 5 محضر عدم وجود قائمه مدون عليها سعر الخبز، عدد 1 محضر عدم نظافة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.