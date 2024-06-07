لأول مرة.. مصر للطيران تشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر بالجزائر

شاركت مصر للطيران لأول مره هذا العام في المعرض الدولي للسياحة والسفر بالجزائر والذي يعد حدثاً ترويجيا دوليا هاما شارك فيه عددا كبيرا من الشركات والمنظمات الدوليه في مجال السياحة والطيران أقيم المعرض بالعاصمة الجزائريه في الفترة من ٣٠ مايو وحتى ٢ يونيو الجاري.

مصر للطيران تشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر بالجزائر

مصر للطيران تشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر بالجزائر

مصر للطيران تشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر بالجزائر

التوسع في منطقه المغرب العربي



وتأتي مشاركة مصر للطيران هذا العام من منطلق حرص الشركة على التوسع في منطقه المغرب العربي وتعزيز تواجدها في هذ السوق الحيوي، حيث شهد جناح مصر للطيران عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع كبرى وكلاء السياحة والسفر لتعزيز سبل التعاون المختلفة وفتح آفاق واسعة ومجالات عمل متنوعة بين السوق المصري و الجزائري.