الهدهد

الجمعة 07/يونيو/2024 - 06:30 م 6/7/2024 6:30:37 PM

«متبوظش الطبخة على قرشين صاغ ملح».. مثل شعبي شهير الهدف او المغزى الحقيقي منه انه لا يصح ولا يجوز ان نضيع مجهودا مضنيا سواء بدنيا او ماديا على حاجة بسيطة لا تذكر.. بالبلدي كده تقوم ست البيت بإعداد وتجهيز وليمة كبيرة تبلغ تكلفتها الآلاف من «جيب» رب الاسرة وتحت اشرافه وموافقته.. وصنف من أصناف المائدة ينقصه شوية ملح.. ولكسل الزوجة او لعدم وجود كيس ملح بقرشين صاغ، تتقاعس عن إضافة ملح للطعام وتقول «الحمد لله على كده» فيفقد طعمه ومذاقه، ويذهب كل المجهود هباء بسبب قرشين صاغ ملح!!

هذا المثل ينطبق على الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها مصر في قطاع الطرق منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وأطلق رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات من أهمها الطرق والمحاور والكبارى والسكك حديدية – والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهرى) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، خلال الفتره من (٢٠١٤ - ٢٠٢٤) وتم انجاز العديد منها..

ووسط تلك الإنجازات والطفرات يظل طريق الاوتوستراد أخطر الطرق وأشدها اهمالا بسبب انعدام وجود اعمدة انارة!!! فالظلام الدامس مع سرعة السيارات المختلفة سواء الملاكي او الميكروباصات وسيارات النقل والمقطورات يحصد عشرات الأرواح يوميا.. هل يعقل ان هذا الطريق الحيوي الذي يربط بين كافة مناطق القاهرة وقطاعها الجنوبى ممثلا في اقسام البساتين والمعادي والمعصرة وحلوان ومدينة ١٥ مايو انتهاء بطريق الصعيد الحر.. لا يوجد به اعمدة انارة كافية.. طريق عتمة لا يرى فيه كف اليد!!!!!

مناطق كاملة ومفارق رئيسية مثل مداخل وادى حوف والكورنيش وطريق الصعيد الزراعى والسخنة والسويس بلا عمود انارة واحد مضاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ومن أبشع الحوادث التي شاهدتها بعيني ميكروباص في سرعة هيستيرية يدهس رجلا ليلا كان يقف علي جانب الطريق لإصلاح إطار سيارته ولم يره السائق!!!

كم تبلغ تكلفة أعمدة الإنارة علي طريق الأوتوستراد؟!! مقابل الأرواح التي تزهق يوميا؟!!!

كم يستغرق وقت تركيب تلك الأعمدة التي تمثل طوق نجاة لمئات الأرواح ؟!!!

من المسئول عن ترك الاعمدة الموجودة دون اضاءتها؟!!!!

ومن هو المسئول الذي يملك اضاءتها ولا يفعل؟!!!

ومن صاحب القرار في تركيب أعمدة الانارة؟!!!!

جميع الأسئلة تصب في سوال واحد من المسئول عن ظلام طريق الاوتوستراد؟!!!!!

وهل الميزانية المخصصة لمشروعات الطرق والتى تبلغ 2 تريليون جنيه تتضمن أعمدة الانارة أم الأعمدة ستكون كيس الملح الذي أفسد الطبخة؟!!!!!!

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