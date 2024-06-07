استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس "عبد الفتاح ‏السيسي" رئيس الجمهورية، لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة ذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية ويحققون مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ويرفعون إسم مصر عالياً.

أشاد محافظ الشرقية، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى استمرار فعاليات تدريب 80 شاب وفتاه من الرياضيين أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم في رياضات (تنس الطاولة - ألعاب القوى، رفع الأثقال - الكره الطائرة) بمركزي شباب فاقوس وناصر بمدينة الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تم توزيع ملابس رياضية على اللاعبين المشاركين حيث يتم تدريب الشباب والفتيات اعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم على أيدي مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد علي ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، خصوصًا تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.

أشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية لبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بمركز شباب مدينة أبو حماد.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كرة القدم وذلك بعد توفير أدوات التدريب من الكرات والاقماع والوسائل الرياضية بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبة وصولاً لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

جاء ذلك خلال تقديم محافظ الشرقية التهنئة للاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) لفوزهم ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023 - 2024، وذلك للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه وحصولهم على درع البطولة وتتويجهم باللقب رسميًا متمنيًا لهم مواصلة التفوق الرياضي والاستمرار في حصد البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل المحلية والأفريقية والدولية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى مشاركة فريق هوكي الشرقية رجال ببطولة الدوري العام الممتاز للهوكي موسم 2023 - 2024 التي أقيمت بملاعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، واستطاع التغلب على الفرق المنافسة والوصول الي التصفيات النهائية، لافتًا إلى أن المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي هوكي الشرقية رجال ونادي الطائرات انتهت بالتعادل الإيجابي بإحراز 3 أهداف لكل منهما ليتصدر فريق نادي هوكي الشرقية رجال ترتيب الدوري العام وحسم الفوز بالبطولة بإجمالي 13 نقطة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فريق هوكي الشرقية رجال استطاع الفوز بالجولة الأولى على نظيره نادي اتحاد الشرطة بـ6 أهداف مقابل هدف، والفوز في الجولة الثانية على نظيره نادي القناة بـ7 أهداف مقابل هدفين، والفوز في الجولة الثالثة على نظيره نادي بورفؤاد بثنائية نظيفة، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على نظيره نادي إيسترن كومباني بهدف نظيف بالجولة الرابعة، والتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مع نظيره نادي الطائرات في المباراة النهائية.