سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في مصر

سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.. شهد سعر الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية، حالة من الاستقرار السعري، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 12.65جنيه للشراء و12.68جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 12.67جنيه للشراء وسعر 12.70جنيه للبيع .

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة في السوق السودة والبنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري سعر 12.65جنيه للشراء و12.68جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 12.67جنيه للشراء وسعر 12.70جنيه للبيع .

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي – مصر سعر 12.59جنيه للشراء وسعر 12.68جنيه للبيع وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سعر 12.65جنيه للشراء وسعر 12.68جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء اليوم الجمعة

1 دولار أمريكى 47.8 جنيه.

5 دولار أمريكى 239 جنيه.

10 دولار أمريكى 478 جنيه.

25 دولار أمريكى 1,195 جنيه.

50 دولار أمريكى 2,390 جنيه.

100 دولار أمريكى 4,780 جنيه.

150 دولار أمريكى 7,170 جنيه.

200 دولار أمريكى 9,560 جنيه.

250 دولار أمريكى 11,950 جنيه.

300 دولار أمريكى 14,340 جنيه.

500 دولار أمريكى 23,900 جنيه.

700 دولار أمريكى 33,460 جنيه.

1000 دولار أمريكى 47,800 جنيه.

سعر الدولار اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية

ويبلغ سعر الشراء في البنك المركزي 47.586 جنيهًا، وسعر البيع 47.453 جنيهًا.

سعر الشراء في البنك الأهلى المصرى 47.58 جنيها، سعر البيع 47.48 جنيها.

ويبلغ سعر الشراء لبنك مصر 47.64 جنيها، وسعر البيع 47.54 جنيها.

سعر الشراء لبنك القاهرة 47.58 جنيها، سعر البيع 47.48 جنيها.

سعر الشراء لمصرف أبو ظبي الإسلامي 47.8 جنيها، سعر البيع 47.7 جنيها.

ويبلغ سعر الشراء للبنك التجاري الدولي 47.58 جنيهًا، وسعر البيع 47.48 جنيهًا.

سعر الشراء لبنك الإسكندرية هو 47.58 جنيهًا، وسعر البيع 47.48 جنيهًا.

سعر شراء بنك كريدي أجريكول هو 47.58 جنيهًا، وسعر البيع 47.48 جنيهًا.

سعر الشراء لبنك قطر الوطني 47.58 جنيه، سعر البيع 47.48 جنيه.

ويبلغ سعر شراء بنك البركة 47.55 جنيهًا، وسعر البيع 47.45 جنيهًا.

سعر الشراء لبنك الكويت الوطني هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.

سعر الشراء في البنك المصري الخليجي 47.55 جنيها، سعر البيع 47.45 جنيها.

سعر الشراء للبنك العربي الدولي هو 47.55 جنيه، وسعر البيع 47.45 جنيه.