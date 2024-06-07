تصفيات كأس العالم.. منتخب موزمبيق يتقدم على الصومال في الشوط الاول

استطاع منتخب موزمبيق في انهاء الشوط الاول متقدما بهدفين دون رد، أمام الصومال بالشوط الأول ، في المباراة التي تقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة السابعة، ضمن تصفيات نهائيات كأس العالم 2026.



واحرز هدف موزمبيق الأول الفونسو اماظي في الدقيقة 14، بينما أضاف ستانلي راتيفو الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول

ويستقبل منتخب الموزمبيق، صاحب المركز الخامس بالمجموعة السابعة، برصيد ثلاث نقاط، داخل دياره بالعاصمة مابيتو، على أرضية ملعب زيمبيتو، نظيره المنتخب الصومالي، سادس المجموعة والذي يتزيل المجموعة بدون نقاط.