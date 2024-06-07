حوار مفتوح بعنوان "شعائر عيد الأضحى" بفرع ثقافة الفيوم 

شهد فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة الفرعية.

خلال ذلك عقد نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا حوارا مفتوحا بعنوان "شعائر عيد الأضحى" أدارته نجاة شعبان أخصائي الطفل ببيت ثقافة اطسا، بحضانة الفارق باطسا، تحدثت فيه عن شعائر عيد الأضحى وأهمها مناسك الحج في هذه الأيام حيث يؤدون حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج ومن شعائر عيد الأضحى أيضا هو قيام المسلمون بذبح الأضاحي، ويوصف بأنه يوم "الحج الأكبر" إذ يقوم فيه المسلمون بأداء تلك الشعائر المقدسة ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل وتعم فرحة العيد الصغير قبل الكبير وتسود مشاعر الأخوة ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي وتنتشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان.



ورشة حكي للتعريف بالتراث الشعبي بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة حكى شعبى أدارها أسامة محمود عيسوى كبير باحثي أطلس المأثورات، ناقشت الورشة التعريف بالتراث الشعبى وعناصره من عادات وتقاليد ومعارف وأدب شعبى وفنون وحرف شعبية، ودور هذا التراث في الحفاظ على الهوية القومية المصرية من خلال التمسك به ونقله إلى الأجيال الحالية، تلى ذلك حكى حكاية الشاطر حسن وتوضيح ما تهدف إليه من قيم إيجابية تفيد الإنسان فى حياته مثل قيم العمل والسعى على الرزق وشكر الله على ما رزقنا به.

وفي السياق ذاته وبالتعاون مع أطلس المأثورات الشعبية، أقيمت محاضرة تناول خلالها أسامة محمود عيسوي كبير باحثي أطلس "الحرف الشعبية الصديقة للبيئة"، وأقام بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان "الأضرار البيئية وطرق حلها"، تحدث فيها أحمد عبد القوي عن الحملات التوعوية المقدمة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والتأكيد على الاتجاه نحو الصناعات الآمنة.

وفي مركز أكاديمية الحياة، نظم قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ورشة تصميم أشكال ديكورية بخامات بلاستيكية معاد تدويرها، هذا بالإضافة إلى ورش حكي و أخرى لتصميم لوحات عن الحفاظ على البيئة بمكتبتي الطفل والشباب بطامية، وحي جنوب الفيوم الفرعية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.