أتوبيس مدرسة يطيح بعدد من السيارات أمام مول شهير ويتسبب في مصرع سيدة بالعبور

تعرضت سيدة لحادث تصادم أتوبيس في أثناء وجودها داخل سيارتها بمنطقة العبور، حيث اصطدم بعدد من السيارات؛ مما أسفر عن مصرع السيدة في الحال متأثرة بجراحها.

أتوبيس مدرسة يطيح بعدد من السيارات أمام مول شهيرويتسبب في مصرع سيدة بالعبور

وكشفت التحريات الأولية في واقعة حادث العبور عن تفاصيل إصابة السيدة المجني عليها بحادث تصادم أتوبيس تابع لـ مدرسة الجولف بعدد من السيارات بجانب الرصيف أمام أحد المولات بمنطقة العبور.

وأوضحت التحريات أن المجني عليها كانت بداخل سيارتها بجوار أحد المولات بمنطقة العبور، إلا أن سائق الأتوبيس أطاح بها وبعدد من السيارات بجوار الرصيف مما تسبب في مصرعها.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من شرطة النجدة بمنطقة العبور مفاده وقوع حادث تصادم أتوبيس مدرسة بعدد من السيارات أمام أحد المولات بمنطقة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين إصابة سيدة تدعى نانسي بعمر الـ 29 عاما مصابة بعدد من الإصابات البالغة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنها لقيت مصرعها في الحال وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



إصابة 7أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية

كما شهد الطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي بمحافظة القليوبية انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام نزلة أم بيومي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق نتج عنه إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع تلفيات أثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.