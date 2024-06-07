استخدام الصمغ الطبي في علاج الدوالي بمجمع الإسماعيلية الطبي

نجح الطاقم الطبى بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبى بالاسماعيلية برئاسة الدكتور محمد مصطفى استشارى جراحة الأوعية الدموية فى علاج الدوالى لاستخدام الصمغ الطبى بمخدر موضعى لغلق الوريد باستخدام الأشعة التليفزيونية وذلك لأول مرة فى اقليم القناة ، لمريضة في اواخر العقد الثالث من العمر تعانى من دوالى بالساق من الدرجة الثالثة.

وقال الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ان نجاح العملية الجراحية يعد اضافة جديدة لقائمة نجاحات الجراحات الدقيقة بالمجمع الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية والتى تستخدم فيها أحدث التقنيات على يد نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة.

وتابع انه تم التدخل باستخدام القسطرة وبمخدر موضعى تم حقن الوريد بالصمغ الطبى باستخدام الأشعة التداخلية والأشعة التليفزيونية " السونار " ليتم غلق الوريد نهائيا دون اى مضاعفات .

وقال ان تقنية غلق الوريد باستخدام الصمغ الطبى لعلاج الدوالى عن طريق الأشعة التليفزيونية من التدخلات الجراحية التى تجنب المريض خطر التخدير الكلى ، و تساعد على عودة المريض لممارسة مهامه اليومية بشكل طبيعى جدا عقب العملية مباشرة ، بالاضافة لانها تعمل على حماية الأعصاب المُجاوِرة للأوعية الدموية المُتضَررة من أي إصابات أو تلف، و تحمى المريض من خطر الاصابة بالجروح او حروق الجلد .

واكد ان الفريق الطبى بقسم جراحة الأوعية الدموية ضم الدكتور محمد مصطفى استشارى جراحة الأوعية الدموية والدكتور عبدالرحمن شهاب - أخصائي جراحة الأوعية الدموية.

واضاف "مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية"، ان قسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبى حزم من الخدمات الطبية تشمل علاج تمدد الشريان الاورطى باستخدام القسطرة التداخلية و علاج انسداد الشرايين بالقسطرة الطرفية و علاج جلطات الاوردة والشرايين

وعمليات قساطر الغسيل الكلوى والحقن الكيماوى واستئصال دوالى الساقيين بالجراحة ، الليزر ، التردد الحرارى والصمغ العربى وعلاج متلازمة دوالى الحوض عن طريق الأشعة التداخلية.