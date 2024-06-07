شواطئ جمصة تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين

شهدت مدينة جمصة بالدقهلية، منذ بداية الصباح، ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة مما دفع الأهالي والمصطافين إلى الهروب من موجة الحرارة إلى شواطئ المدينة.

واستقبلت شواطئ جمصة، أعدادًا كبيرة من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، وقامت فرق عمل الشواطئ بتوفير الخدمات الشاطئية من كراسي وشماسي، ونقاط الإسعاف وفرق الإنقاذ.

يذكر أن الدقهلية أعدت خطة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المترددين على الشواطئ، في مدينة جمصة التي تستقبل أعدادًا غفيرة خلال موسم صيف 2024. كما تشهد المدينة نشاطًا ملحوظًا في نسب الإشغال.

وقال الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الآلاف من الزائرين مستمرون فى التوافد على مصيف جمصة، إذ واصلت الوحدة المحلية بالمدينة رفع درجة الاستعداد لتوفير جميع الخدمات للمصطافين، وإجراءات تأمين الشواطئ التى بدأت منذ بداية الموسم الصيفى لهذا العام، لافتة إلى أنه تم تكثيف تواجد رجال الإنقاذ والمعدات البحرية، فضلًا عن وجود نقاط للإسعاف بطول الشاطئ.