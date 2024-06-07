تصفيات كأس العالم.. منتخب كينيا يتعادل مع بوروندي في الشوط الاول

تعادل منتخب كينيا مع نظيره منتخب بوروندي سلبيا بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجابون الوصيف بنفس الرصيد في المجموعة،وتأتي كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وخلفها بوروندي بنفس عدد النقاط، ثم جامبيا.

ولعب منتخب كينيا مباراتين حتى الآن، فاز في مباراة وخسر في مباراة، ليحقق 3 نقاط من أصل 6 نقاط، لكي يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة.

وعلى الجانب الآخر، خاض منتخب بوروندي مباراتين حتى الآن، فاز في مباراة ،وخسر في مباراة، ليحقق 3 نقاط من أصل 6 نقاط، لكي يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة السادسة.