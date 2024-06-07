مقاوم فلسطيني يطلق قذائف الهاون وهو يرتشف قهوته واضعًا قدم على الأخرى.. شاهد

أثار مقطع فيديو لمقاوم فلسطيني، يطلق قذائف الهاون على قوات الاحتلال وهو يحتسي قهوته، واضعا قدم على الأخرى في قطاع غزة، وكأنه في نزهة ولا يهاب أن يتم استهدافه أو رصده من قبل جيش العدو.

وظهر في الفيديو المقاوم جالسا على كرسي واضعا قدم على قدم وأمامه مدفع هاون، وبجواره كوب قهوة، ويطلق القذائف على جنود الاحتلال.

ووصفه متابعين بـ مقاوم على "اعلى درجات الرواق" .

✅✅✅ مُقاوم فلسطيني يُطلق قذائف الهاون على قوات الاحتلال وهو يحتسي قهوته.. يضع قدم على قدم #غزة pic.twitter.com/6N0yZgDTnq — صحيفة يديعوث أحرنوث العربي (@infoarabie) June 4, 2024

حركة المجاهدين الفلسطينية: الورقة الصهيونية خالية من النص الصريح لوقف النار الدائم

أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن قيادة الحركة تلقت المذكرة التوضيحية من قيادة حركة حماس، بخصوص تطورات المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني، لاسيما المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن، وأنه بعد الاطلاع على مضمون تلك المبادرة التي قال "إنها الورقة الصهيونية" تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم.

وأكدت الحركة، في بيانها: على ثوابت المقاومة لإنهاء الحرب التي تتضمن إنهاءً لإطلاق النار، بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة، لشعبنا وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل.