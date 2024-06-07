مسجد الميناء الكبير بالغردقة يوزع العيدية على الأطفال المشاركين فى النشاط التثقيفي

وزعت إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة، اليوم الجمعة، العيدية على الأطفال المتميزين والمشاركين فى النشاط التثقيفي الصيفى بالمسجد .

وقام الشيخ حسام الدين محمود امام وخطيب مسجد الميناء الكبير، بتكريم الاطفال المتميزين حيث تم تكريم 30 طالب وطالبة باعطاءهم شهادات تقدير لتميزهم فى النشاط، كما تم توزيع العيدية على الأطفال بالمشاركين فى البرنامج حيث تم توزيع الهدايا على اكثر من 100 طفل .

يأتى هذا التكريم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف، بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا وفى إطار النشاط التثقيفي للاطفال الذى ينظمه مسجد الميناء الكبير بالغردقة .



وأكد الشيخ حسام الدين محمود امام وخطيب المسجد، أن هذا التكريم ياتى لتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وغرس الآداب الإسلامية والقيم السليمة، وحضر التكريم المهندس محمد عيسى رءيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر ومحمد الشافعى عضو مجلس إدارة المسجد، حيث تم تكريم 130 طالب من الطلاب المتميزين فى النشاط الصيفى .

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا وفى إطار النشاط التثقيفي للاطفال الذى ينظمه مسجد الميناء الكبير بالغردقة .

قام الدكتور هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، بتكريم الطلاب المتميزين المشاركين فى النشاط التثقيفي الصيفى للاطفال بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وأكد السباعي، أن هذا التكريم ياتى لتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وغرس الآداب الإسلامية والقيم السليمة.

جاء ذلك في حضور الشيخ اسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة والدكتور حسام الدين محمود عبد المنعم إمام مسجد الميناء ومحمد الشافعى عضو مجلس إدارة المسجد، حيث تم تكريم 95 طالب من الطلاب المتميزين فى النشاط الصيفى .



وكرم مسجد الميناء الكبير بالغردقة المحفظات والمعلمات المشاركين فى النشاط الصيفى للاطفال الذى يقيمه المسجد خلال إجازة اخر العام

وقال الشيخ حسام الدين محمود النحاس امام وخطيب المسجد، إن إدارة المسجد قامت بتكريم المعلمات والمحفظات ووجهت لهم التحية على دورهم الكبير خلال النشاط الصيفى من خلال المشاركة فى تحفيظ القران وخلال أعمال التنظيم و المحاضرات فى النشاط، مشيرًا إلى أن المعلمات الذين تم تكريمهم هم نجلاء حسن ورندا على وسلسبيل على وزينب عبد المطلب ونورا محمد.

وحرص الدكتور هاني السباعي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، على تكريم الطلاب المتميزين المشاركين فى النشاط التثقيفي الصيفى للاطفال بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وأكد السباعي، أن هذا التكريم يأتى لتشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وغرس الآداب الإسلامية والقيم السليمة، جاء ذلك في حضور الشيخ اسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة والدكتور حسام الدين محمود عبد المنعم إمام مسجد الميناء ومحمد الشافعى عضو مجلس إدارة المسجد .