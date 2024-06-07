إنتهاء عمل الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية {حقك تنظمي} بجميع المناطق والادارة الطبية بمحافظة الإسكندرية والتي شملت عدد من المناطق الريفيه والحضرية بجميع انحاء المحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وصرحت أنه تم خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية بالمجان بالعيادات الثابتة و المتنقلة لعدد ١٨ ألفاً ٩٦٢ سيدة ، كما حصلت ١٢ الفاً ١١٣ سيدة في سن الإنجاب على وسائل تنظيم الأسرة كما تم ايضاً خلال الحملة تقديم خدمات كشف الباطنة لعدد٣ آلاف ٤١٦ مريض من الرجال و السيدات وكذلك كشف أطفال لعدد٣ ألاف ١٦٠طفل من المترددين.

أشعة تليفزيونية ل٣ آلاف ٥٧٨ سيدة

وأضافت الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة انه تم عمل أشعة تليفزيونية ل٣ آلاف ٥٧٨ سيدة ومتابعة حمل ل ٦٩٨سيدة حامل، وكشف نساء ل٣ آلاف ٥٠٢ سيدة كما تم تقديم المشورة إلى ١٦ ألفا و ٢٣٩ منتفعة فى سن الانجاب و أكدت أن جميع الخدمات يتم تقديمها بالمجان.

وجدير بالذكر انه اثناء الحملة، شرفت الإسكندرية بمرور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان و تنظيم الأسرة لتففد انتظام سير العمل بالحملة وتوافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات الثابتة والمتنقلة ومدى اقبال المنتفعات ورضائهن عن الخدمات المقدمة بالحملة

ندوة اعلامية

وتم على هامش الحملة إقامة عدد٤٠ ندوة اعلامية بحضور رجال الدين من أئمة الأوقاف للتوعية عن اهمية المباعدة بين الولادات وفوائد تنظيم الأسرة للام و الطفل والأسرة والمجتمع وكان عدد الحضور ١٢٦٠ سيدة و١٥٠ رجل وتم عمل معارض لعضوات نوادى المراة

وتتقدم مديرية الشئون الصحية بالشكر والتقدير لكل جهات المجتمع المدني التي شاركت في الحملة، وكان لها دور بارز في إنجاح الحملات بجميع المناطق الطبية.

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