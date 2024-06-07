سميحة أيوب... ليلة بكت فيها سيدة المسرح العربي خلال تكريمها بالأوبرا

تصدرت الفنانة سميحة أيوب التريند، وذلك بعد تكريمها أمس فى دار الأوبرا المصرية وبكائها خلال التكريم، وذلك في إطار توجهات وزارة الثقافة للاحتفاء بقمم الإبداع الفني في مختلف مجالاته.

سميحة أيوب

قدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وشهدها نخبة من الفنانين والنقاد وحشد جماهيرى ضخم امتلأت به جنبات المسرح الصغير .

جمعت بين العطاء والإدارة الناجحة

وخلال الأمسية التي حملت عنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب قالت رئيسة الأوبرا: إن دار الأوبرا حاضنة الفنون الراقية تتشرف بتكريم إحدى رموز الفن المصري الأصيل سيدة المسرح المصري والعربي القديرة سميحة أيوب، فعلى مدى سنوات طويلة قدمت سميحة أيوب نموذجا فريدا للفنان الذي يجمع بين العطاء العظيم وبين الإدارة الناجحة المتميزة، حيث تولت إدارة المسرح القومي فترة طويلة قدمت خلالها مجموعة من روائع العروض الفنية الراقية لنجوم كبار في التأليف والإخراج والتمثيل وسائر العناصر الفنية الأخرى

حضور الحفل

وأضافت: كما تولت إدارة المسرح الحديث في فترة عصيبة من تاريخ الوطن شهدت انتصار اكتوبر المجيد، وكانت أول المبادرين للمشاركة الفعالة في النصر بإنتاج عرض "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" خلال أيام قلائل ليشارك في وصف أحداث المعارك الجارية ويضع المشاهد في قلب الأحداث الوطنية واللحظة الخالدة.

وتابعت: القديرة سميحة أيوب نالت عدة تكريمات حيث حصلت على وسام الجمهورية في عيد العلم من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1966، وحصلت على وسام بدرجة فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان بعد تقديمها مسرحية "فيدرا" على مسرح أوبرا باريس، كما أطلق عليها المفكر الفرنسي الكبير جان بول سارتر لقب اليكترا المصرية، وأكد أنها أفضل من أدت هذا الدور من نجمات العالم كما حصلت على وسام الاستحقاق عام 1983 من الرئيس السوري حافظ الأسد، حيث أطلق عليها لقب "سيدة المسرح العربي" والذي ظل يلازمها حتى الآن.

سميحة أيوب

وأشارت: وتتويجا لدورها التنويري اختارت وزارة التربية والتعليم الفنانة سميحة أيوب كشخصية عامة ونموذج يدرس ضمن مناهج الوزارة للصف السادس الابتدائي، على اعتبار أن إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة كشخصية مصرية مؤثرة يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات في مجال المسرح، كما كرمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقبل جبهتها اعتزازا وتقديرا لدور الفن الراقي في التنوير وبناء الشخصية المصرية، واليوم يسعدنا وجودها معنا في دار الأوبرا المصرية قبل افتتاح دورة المهرجان القومي للمسرح المصري الجديدة والتي تحمل اسمها، كما أهدتها درعا تذكاريا تقديرا لعطائها الفني ومشوارها الابداعي.

سعيدة بالتكريم

سميحة أيوب

من جانبها أكدت القديرة سميحة أيوب سعادتها بالتكريم واستعرضت ملامح من رحلتها الفنية بداية من التحاقها بالمسرح القومي، حتى توليها إدارته، وذكرت أهمية دور المرأة في المجتمع.

كما تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن ريادتها ومعاصرتها لزمن العمالقة وقدم شكره لدار الأوبرا المصرية لتوليها التكريم

ووصفها أيمن الشيوي مدير المسرح القومي بأنها نموذجا يحتذى به في الفن المصري والعربي.

سميحة أيوب خلال التكريم

كما لقبها الفنان القدير رشوان توفيق بملكة المسرح وذكر جوانب تجربته الفريدة معها على مدار مشواره الفني وتقديمها لأهم الأعمال الخالدة مثل: "نرجس"، و"رابعة العدوية"

وطني عكا

وأشارت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز أن ظهورها للمسرح العربي جاء على يد القديرة سميحة أيوب من خلال مسرحية وطني عكا، كما أنها منحت كل من حولها الفن والأخلاق وعبرت عن سعادتها بتكريمها

بينما أشار المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح لوجودها في أهم ثلاث محطات فى حياته الفنية بداية دراسته الإخراج في روما مروراً بمشاركتها في فيلم من إخراجه نال نجاح واستحسان الجمهور.

عقلية إبداعية متكاملة

واختتم الدكتور أشرف حسن البارودي نجل الفنان حسن البارودي بأنها عقلية إبداعية متكاملة، وصاحبة رأي ورؤية منذ أن وطئت قدميها الحقل الفني، وأكد على قوله كل من الصحفية أمل فوزي، والفنان محمد أبو داوود والشاعر جرجس شكري الذي أشاد بتاريخها الإذاعي و معاصرتها لكل مراحل المسرح المصري