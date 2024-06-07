الأحد.. بدء تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بدءاً من صباح الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو 2024 ، وتنتهي 30 يونيو الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بدءاً من صباح الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو 2024، وتنتهي يوم 30 يونيو 2024، ماعدا أيام الجمعة والسبت، وإجازة عيد الأضحى.



وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.