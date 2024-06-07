أول أيام ذو الحجة.. أوقاف الفيوم تواصل افتتاح المساجد

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، اليوم الجمعة مسجدي الهدى والإيمان بإدارتي أوقاف طامية والشواشنه، بعد إعادة الإحلال والتجديد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل أوقاف الفيوم، وبحضور مديري إدارات الأوقاف الفرعية، والعلماء والأئمة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

يأتي هذا فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، لإقامة الصلاة وتنفيذ الأنشطة التي تنظمها مديرية الأوقاف بالفيوم خلال أعمال افتتاح المساجد بكافة إدارات الأوقاف الفرعية بالقرى والمراكز، حيث قامت المديرية اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر ذو الحجة بافتتاح مسجد الهدى بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، ومسجد الإيمان بعزبة خلوصي التابعة للوحدة المحلية بقرية فانوس مركز طامية.

وخلال خطبة الجمعة أشار العلماء إلى أن هذه الأيام المباركات يستحب الإكثار من الصلاة والقيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وسائر أنواع البر والطاعات، وأبر البر في هذه الأيام صلة الرحم حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرَّحِم، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتَتُّه".

وأضاف العلماء أنه يستحب في هذه الأيام المباركة الإكثار من الصدقة، والتوسعة على الفقراء، والحرص على سنة الأضحية توسعة عليهم، حيث يحثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على ألا نحوج أحدًا من الفقراء والمساكين إلى السؤال في أيام العيد فيقول (صلى الله عليه وسلم): "اغنوهم في هذا اليوم"، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلاءِ الدُّعَاءَ", ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا".

وكيل أوقاف الفيوم: عِمارة المساجد والعناية بها يعكس اهتمام الدولة المصرية ببيوت الله

وأشار مدير أوقاف الفيوم إلى أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بالجهود الذاتية من الأهالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف، مؤكدا أننا نشهد عصرا ذهبيا للفكر الوسطي ونموذج متفرد في خدمة القرآن الكريم وعمارة بيوت الله.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود الذاتية من اهالى القرى والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والإستفاده من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.